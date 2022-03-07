МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на понедельник составляют 109,5 миллиона кубометров.

Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал — Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.

Компания в четверг впервые за долгое время воспользовалась предложением забронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки, затем она заказала магистраль на всю пятницу, а позднее — и на субботу, воскресенье и понедельник.

Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 6 марта она составила 12,1% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.