МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на понедельник составляют 109,5 миллиона кубометров.
Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал — Европа", мощности которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.
Компания в четверг впервые за долгое время воспользовалась предложением забронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки, затем она заказала магистраль на всю пятницу, а позднее — и на субботу, воскресенье и понедельник.
Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 6 марта она составила 12,1% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.