МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник демонстрируют устойчивый рост, превышая 2600 долларов за тысячу кубометров и обновляя исторические максимумы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Германии допустили проблемы с энергоснабжением следующей зимой

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров, а уже через несколько минут превысила 2500 долларов. Пока ценовой максимум составил 2603,5 доллара, что на 20% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.