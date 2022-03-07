МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,6 миллиона кубометров на 7 марта, сообщила компания. Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 миллиона кубометров на 7 марта", — говорится в сообщении.

Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита через Украину на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.