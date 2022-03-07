МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжают обновлять исторические максимумы и превышают уже 3300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки примерно за час выросли почти на 1000 долларов. Пока ценовой максимум составляет 3325 долларов, что на 53,2% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

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