МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжают обновлять исторические максимумы и превышают уже 3300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки примерно за час выросли почти на 1000 долларов. Пока ценовой максимум составляет 3325 долларов, что на 53,2% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.
Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.