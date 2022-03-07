МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены апрельских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжают обновлять исторические максимумы и превышают уже 3500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки примерно за час выросли более чем на 1000 долларов. Пока абсолютный ценовой максимум составляет 3505 долларов за тысячу кубометров, что на 61,5% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

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