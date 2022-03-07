МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Текущие цены на газ в Европе спекулятивны, заявил РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

"Текущие цены откровенно спекулятивны — реального дефицита газа на европейском рынке нет", — подчеркнул эксперт.

Ранее в понедельник цены фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF обновили исторические максимумы и превысили 3500 долларов за тысячу кубов.

По его мнению, без влияния военного и санкционного факторов котировки бы были ниже на 1000 долларов. При этом основная причина роста цен на газ, по его мнению, — анонсированные или уже ведущиеся переговоры США, Великобритании, стран ЕС и Японии об ограничении импорта российских углеводородов. Цены на газ в Европе взлетели выше $3500 за тысячу кубов

"Это сильно нервирует рынок", — считает эксперт.

Кроме того, определенное влияние оказывают опасения относительно надежности украинского транзита в условиях проведения военной операции РФ на Украине, рост цен на нефть, низкие запасы в ПХГ, рост спроса на СПГ в Азии и временное похолодание в Европе, которое там уже заканчивается, отметил Белогорьев.

Он подчеркнул, что если не будет перебоев с поставками российского газа, то запасов в ПХГ хватит для завершения отопительного сезона.