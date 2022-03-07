МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после достижения почти 3900 долларов за тысячу кубометров затем за час снизились до уровня 2900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки за полтора часа выросли примерно на 1500 долларов. Ценовой максимум был достигнут в 11.30 мск и составил 3888,4 доллара за тысячу кубометров. Это на 79% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.
Но затем цены за час потеряли около 1000 долларов и упали до уровня 2900 долларов. Фьючерсы с 12.30 мск до 12.45 мск торговались в коридоре 2865-2915 долларов, что всё ещё более чем на 30% выше расчётной цены предыдущего торгового дня.
Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.