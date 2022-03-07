МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после достижения почти 3900 долларов за тысячу кубометров затем за час снизились до уровня 2900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперт назвал объективную стоимость газа в Европе

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки за полтора часа выросли примерно на 1500 долларов. Ценовой максимум был достигнут в 11.30 мск и составил 3888,4 доллара за тысячу кубометров. Это на 79% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Но затем цены за час потеряли около 1000 долларов и упали до уровня 2900 долларов. Фьючерсы с 12.30 мск до 12.45 мск торговались в коридоре 2865-2915 долларов, что всё ещё более чем на 30% выше расчётной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.