МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев "поздравил" европейских чиновников с рекордным ростом цен на газ. Эксперт назвал объективную стоимость газа в Европе

По его мнению, к такому результату привело "дальновидное" решение приостановить запуск газопровода "Северный поток — 2".

"Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток 2", — сказал Медведев.

Ранее в понедельник цены фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF обновили исторические максимумы и превысили 3500 долларов за тысячу кубов.