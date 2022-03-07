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2022
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Медведев "поздравил" европейцев с ценой на газ выше 3500 евро
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Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев "поздравил" европейских чиновников с рекордным ростом цен на газ. По его мнению, к такому результату привело "дальновидное"... ПРАЙМ, 07.03.2022
энергетика, новости, газ, дмитрий медведев, цены на газ, европа
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев "поздравил" европейских чиновников с рекордным ростом цен на газ.
По его мнению, к такому результату привело "дальновидное" решение приостановить запуск газопровода "Северный поток — 2".
"Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта "Северный поток 2", — сказал Медведев.
Ранее в понедельник цены фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF обновили исторические максимумы и превысили 3500 долларов за тысячу кубов.