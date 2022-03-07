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2022
https://1prime.ru/gas/20220307/836290839.html
Евросоюз подготовился к прекращению поставок российского газа
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Евросоюз до конца текущего отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок газа из России, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. "Мы... ПРАЙМ, 07.03.2022
энергетика, новости, газ, ес, россия, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Евросоюз до конца текущего отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок газа из России, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Мы подготовлены к отрезанию, особенно, до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться", — сказал он
"Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки", — добавил Мамер.
Ранее генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор предупредила, что запасы газа в Европе будут недостаточными в случае прекращения поставок из РФ
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