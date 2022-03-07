БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Евросоюз до конца текущего отопительного сезона готов к теоретической остановке поставок газа из России, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер. Эксперт назвал объективную стоимость газа в Европе

"Мы подготовлены к отрезанию, особенно, до конца отопительного сезона. Кто знает, будет ли остановка и как долго она может продлиться", — сказал он

"Мы приняли все возможные меры и продолжаем это делать, чтобы быть как можно более гибкими перед лицом потенциальной остановки", — добавил Мамер.

Ранее генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор предупредила, что запасы газа в Европе будут недостаточными в случае прекращения поставок из РФ

Читайте также: Медведев "поздравил" европейцев с ценой на газ выше 3500 евро