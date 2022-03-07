БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Экономика и жители Евросоюза могут серьезно пострадать от возросших цен на "голубое топливо", заявил РИА Новости депутат Европарламента Жером Ривьер. В ЕС обсуждают ужесточение антироссийских санкций

Он призвал остановить "гибельную эскалацию санкций", поскольку она ставит Европу в очень тяжелое положение.

Ранее в понедельник цены фьючерсов на газ в Европе по индексу TTF обновили исторические максимумы и превысили 3500 долларов за тысячу кубов.

Ривьер подчеркнул, что на энергетическом рынке все взаимосвязано, и за подорожанием газа последует рост цен на нефть, в результате чего "волатильность станет огромной". Европейская экономическая система и домохозяйства могут сильно пострадать в ближайшие месяцы на фоне подорожания энергоресурсов, подчеркнул депутат. Усугубит ситуацию отказ ЕС от поставок российских газа и нефти, поскольку Евросоюз не сможет переключиться на СПГ "на весьма длительное время", добавил он.

"Европа должна остановить эту гибельную эскалацию санкций, она ставит нас в очень тяжелое положение", — заявил Ривьер.

При этом США не будут затронуты энергетическим кризисом, поскольку Штаты "самодостаточны" и являются чистыми экспортерами благодаря сланцевому газу и нефти, отметил депутат. Кроме того, торговые отношения Москвы и Вашингтона весьма ограничены, констатировал он.

"Наша слаженность с Соединенными Штатами очень опасна", — подчеркнул Ривьер.