КИШИНЕВ, 7 мар — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что цены на газ в стране стали абсолютно неприемлемыми. Берлин считает неразумным отказ от импорта российских энергоносителей

По ее словам, цены на газ в Молдавии рассчитываются по определенной формуле, которая зависит от международных рынков. "Рост очень тревожный… Цены абсолютно неприемлемые", — сказала Гаврилица.

Премьер подчеркнула, что цены растут и на бензин с дизельным топливом, поэтому власти рассматривают вопрос введения мер поддержки сельхозпроизводителей. Кишинев обсуждает решение проблемы цен на газ с внешними партнерами и надеется, что ситуация в скором времени нормализуется, добавила Гаврилица.

Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и уже превышала 130 долларов за баррель. Также ранее в понедельник цена газа в Европе обновила свой исторический максимум, почти достигнув 3900 долларов за тысячу кубометров.