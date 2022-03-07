МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта и на все предстоящие газовые сутки 8 марта часть мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform. "Газпром" заявил, что полностью выполняет все заявки на поставку газа

Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими "Газпром" имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.

На внутридневном аукционе "Газпром" дозакупил еще 1,3 миллиона кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта. Позже компания выкупила мощности в объеме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта.