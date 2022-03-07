БЕРЛИН, 7 мар — ПРАЙМ. Работа над диверсификацией поставок газа в Германию на случай возможных сложностей с российской стороной идет с 2021 года, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. В США признали, что ограничения против России будут иметь цену

"Мы приняли решение, мы уже в прошлом году начали заботиться о том, чтобы у нас было достаточно источников обеспечения (газом — ред.) из других мест, помимо России, чтобы отреагировать ситуации, когда там внезапно стало бы сложно. И мы делаем это неизменно и неустрашимо, это относится к нашим задачам", — сказал Шольц.

Ранее Шольц неоднократно заявлял о том, что правительство Германии уже в течение некоторого времени занимается вопросом диверсификации поставок газа, чтобы уйти от "зависимости" от российских поставок.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. В ответ западные страны ввели санкции против России.