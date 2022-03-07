2022-03-07T21:58:17+03:00
2022-03-07T21:58:17+03:00
2022-03-07T21:58:17+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220307/836293780.html
В ЕС готовят план по снижению зависимости от российского газа
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЕК ВО ВТОРНИК ХОЧЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОЩУТИМО СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ЕС ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА УЖЕ В 2022 ГОДУ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПРАЙМ, 07.03.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕК ВО ВТОРНИК ХОЧЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАН, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОЩУТИМО СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ЕС ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА УЖЕ В 2022 ГОДУ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ