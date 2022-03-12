АНТАЛЬЯ, 12 мар — ПРАЙМ. Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье. Глава минэкономики ФРГ рассказал об отказе от российских угля и нефти

"Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", — сказал он.

"В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование", — добавил Шахбазов.