БЕЛГРАД, 12 мар — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что охотно согласится на цену газа в 400 долларов за 1 тыс кубометров в РФ, после истечения нынешнего контракта в июне. Катар не исключил закупку пшеницы из России на фоне роста на зерновые

Сербия в настоящее время получает газ по договору с "Газпромом" до 31 мая от ноября прошлого года по 270 долларов за тысячу кубометров, по 6 миллионов кубометров в сутки. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

"Когда я был на переговорах с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным, не хотел соглашаться на 400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас бы я подписал такую цену двумя руками", — заявил Вучич в эфире TV Pink.