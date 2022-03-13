МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. "Газпром" вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод "Ямал — Европа" на все предстоящие газовые сутки 14 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform. Силуанов рассказал об исполнении Россией обязательств по госдолгу

Компания на прошедшем регулярном аукционе заказала мощности в объеме 591 тысячи кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров. Компания сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 14 марта до 8.00 мск 15 марта.

Кроме того, "Газпром" дополнительно заказал еще 1,43 миллиона кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью с 22.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта.