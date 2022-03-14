МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает необходимым ускорить политику "энергетического перехода" и диверсификации поставок энергоносителей, чтобы максимально освободиться от импорта природного газа из России.

"Вызовы, связанные с экономической трансформацией, усугубляются необходимостью обеспечения энергетической безопасности… с диверсификацией, которая требуется, чтобы, насколько это возможно, освободиться от российского рынка, откуда мы импортируем 40% потребляемого нами газа", — заявил Ди Майо в понедельник на совместной конференции, организованной МИД и Банком Италии (центробанком) в Риме. Лавров рассказал об интересах России и Катара на рынке энергоносителей

Министр подчеркнул, что такая диверсификация началась в Италии еще в 2020 году с вводом в эксплуатацию Трансадриатического газопровода. По официальным данным, в настоящее время по этому трубопроводу из Азербайджана на Апеннины транспортируется около 8 миллиардов кубометров природного газа в год. В ходе недавних контактов по линии МИД двух стран, речь шла о том, чтобы как можно скорее достичь мощности в 10 миллиардов кубометров.

"Энергетическая и климатическая дипломатия является основой отношений Италии с третьими странами, начиная с расширенного Средиземноморья", сказал Ди Майо, добавив, что правительство совместно с ведущей национальной нефтегазовой группой Eni в последние недели активизировало работу по диверсификации поставок энергоносителей.

При этом имеются в виду недавние визиты самого Ди Майо в сопровождении главы Eni Клаудио Дескалци в Алжир, Катар, Анголу и Конго, в ходе которых речь шла о расширении сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, глава МИД упомянул идущие сейчас переговоры относительно использования возобновляемых источников энергии с Алжиром и Ливией, а также относительно "зеленого водорода" с Тунисом.

В начале марта посол Алжира в Риме Абделькрим Туария в интервью газете деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore сообщил о том, что Италия может рассчитывать на дополнительные поставки алжирского газа по Транссредиземноморскому газопроводу, что позволит ей значительно снизить негативный эффект от украинского кризиса и санкций против России. По его словам, речь идет о достижении или даже о превышении уровня в 30 миллиардов кубометров уже в ближайшие месяцы, то есть об увеличении объема поставок газа примерно на 2 миллиарда кубометров.

В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.