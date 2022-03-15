МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. "Газпром" на дополнительном аукционе так и не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" на все газовые сутки 15 марта, свидетельствуют данные площадки GSA Platform. "Молдовагаз" рассчитался с "Газпромом" за поставки газа в феврале

Компания накануне впервые с 3 марта не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на предстоящие газовые сутки — с 8.00 мск 15 марта до 8.00 мск 16 марта. Однако "Газпром" может забронировать "Ямал – Европу", воспользовавшись более краткосрочным бронированием в течение дня.

При этом транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Согласно информации на сайте оператора, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 15 марта составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.