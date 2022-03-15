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Цены на газ в Европе падают ниже $1200 за тысячу кубов
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Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник оказались ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 марта. Котировки снижаются примерно на 5%, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 15.03.2022
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник оказались ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 марта.
Котировки снижаются примерно на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги снижением до 1194,3 доллара. Пока это ценовой минимум сегодняшних торгов.
Цены упали на 8,3% по отношению к расчётной цены понедельника — 1302,6 доллара за тысячу кубометров. Затем котировки чуть выросли — до 1234 долларов, что на 5,3% ниже итоговой цены накануне.