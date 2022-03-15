МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник оказались ниже 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 марта. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

Котировки снижаются примерно на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги снижением до 1194,3 доллара. Пока это ценовой минимум сегодняшних торгов.

Цены упали на 8,3% по отношению к расчётной цены понедельника — 1302,6 доллара за тысячу кубометров. Затем котировки чуть выросли — до 1234 долларов, что на 5,3% ниже итоговой цены накануне.