Экспорт российского газа по "Силе Сибири" в Китай продолжает расти
ЭКСПОРТ ГАЗА В КИТАЙ ПО ГАЗОПРОВОДУ "СИЛА СИБИРИ" В РАМКАХ ДВУСТОРОННЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА С CNPC ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ — ГАЗПРОМ
https://1prime.ru/gas/20220315/836382892.html
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ЭКСПОРТ ГАЗА В КИТАЙ ПО ГАЗОПРОВОДУ "СИЛА СИБИРИ" В РАМКАХ ДВУСТОРОННЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТА С CNPC ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ — ГАЗПРОМ
https://1prime.ru/gas/20220315/836382892.html
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