МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе на торгах во вторник подешевели на 1,8%, закрывшись на уровне 1279,6 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Альтернативные поставщики газа начали диктовать условия Европе

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, их стоимость составила 1194,3 доллара. Это ценовой минимум торгов, на 8,3% ниже расчётной цены понедельника — 1302,6 доллара за тысячу кубометров. После некоторой волатильности в начале торгов цена поднялась в диапазон 1350-1400 долларов, ценовой максимум во вторник составил 1415,8 доллара. А ближе к концу торгов стоимость стала снижаться, цена закрытия составила 1279,6 доллара, что — с учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) — на 1,8% ниже расчётной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.