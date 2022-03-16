МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в первые минуты торгов в среду колеблется в диапазоне 1265-1320 долларов за тысячу кубометров, в целом снижается к расчетной цене вторника, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. На Украине ждут снижения транзита российского газа

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию чуть выше 1300 долларов, что близко к расчетной цене предыдущего дня — 1313 долларов за тысячу кубометров. Котировки в первые минуты торгов находятся в ценовом коридоре 1265-1320 долларов.

Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.