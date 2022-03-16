Апрельские фьючерсы на газ в Европе колеблется в диапазоне $1265-1320 за тысячу кубов
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в первые минуты торгов в среду колеблется в диапазоне 1265-1320 долларов за тысячу кубометров, в целом снижается к расчетной цене вторника, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию чуть выше 1300 долларов, что близко к расчетной цене предыдущего дня — 1313 долларов за тысячу кубометров. Котировки в первые минуты торгов находятся в ценовом коридоре 1265-1320 долларов.
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.