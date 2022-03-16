МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Норвежская Equinor договорилась с властями Норвегии об увеличении добычи газа с трех месторождений в течение года для удовлетворения спроса в Европе, говорится в сообщении компании. "Газпром" сообщил о росте экспорта газа в Европу в марте

"Equinor и ее партнеры вместе с норвежскими властями предпринимают новые шаги для удовлетворения спроса на газ в Европе. Расширение разрешений на добычу позволяет поддерживать высокий уровень добычи газа на месторождениях Тролль, Осеберг и Хайдрун в летние месяцы", — сообщила Equinor.

Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне — на 0,44 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.