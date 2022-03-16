2022-03-16T13:35:05+03:00
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2022
https://1prime.ru/gas/20220316/836392761.html
Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку российского газа
Газ
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Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" в связи с ситуацией на Украине, сообщила компания. ПРАЙМ, 16.03.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у трейдинговых компаний "Газпрома" в связи с ситуацией на Украине, сообщила компания.