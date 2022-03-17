ВАРШАВА, 17 мар — ПРАЙМ. Польские власти приняли решение не продлевать долгосрочный контракт на поставки российского газа. Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку российского газа

Согласно заявлению уполномоченного представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимсого, Варшава не будет закупать газ у РФ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам.

Даже если кому-то могло показаться, что это (поставки по краткосрочным контрактам – ред.) могло бы быть выгодным с точки зрения бизнеса, то в нынешние времена трудно себе это представить", — сказал Наимский в эфире радиостанции RMF FM.