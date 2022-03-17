ВАРШАВА, 17 мар — ПРАЙМ. Польские власти приняли решение не продлевать долгосрочный контракт на поставки российского газа.
Согласно заявлению уполномоченного представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимсого, Варшава не будет закупать газ у РФ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам.
Даже если кому-то могло показаться, что это (поставки по краткосрочным контрактам – ред.) могло бы быть выгодным с точки зрения бизнеса, то в нынешние времена трудно себе это представить", — сказал Наимский в эфире радиостанции RMF FM.
https://1prime.ru/gas/20220317/836402407.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.