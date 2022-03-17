ВАРШАВА, 17 мар — ПРАЙМ. Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ответил на вопрос о том, окончательно ли мертв газопровод "Северный поток — 2".
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила мнение, что проект "сейчас мертв" и что он вряд ли "когда-либо возродится".
"Я не уверен, потому что "Северный поток — 2" готов к запуску", — сказал Наимский в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что сторонники российско-немецкого сотрудничества в данный момент "ушли в тень", но могут вернуться. "Это реалии российской и немецкой политики. Этого можно опасаться, но мы будем убеждать этого не делать", — сказал представитель польского правительства.
Напомним, что сертификация газопровода была приостановлена.