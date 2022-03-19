МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Глава немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью изданию WELT am SONNTAG предупредил о том, что не стоит пока останавливать газопровод "Северный поток", а также призвал пока не вводить новые санкции против России.

"Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это", — отметил он. Шеф Пентагона дал совет Китаю

"Если мы отключим "Северный поток", это не стало бы прекращением поставок российского газа в Германию, но вскоре привело бы к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране", — объяснил Зевинг.

Помимо этого, глава Deutsche Bank заявил о необходимости "дать вступить в силу объявленный санкциям" против России.

"Эффект от этих санкций будет крайне губителен не только для российской экономики, но и окажет негативное влияние на нас", подчеркнул Зевинг.

Необходимость в новых, ещё более жёстких санкциях "мы должны постоянно проверять заново", добавил он.