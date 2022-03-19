МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Германия пока не обеспечена газом в достаточной степени для того, чтобы отказаться от российских поставок к следующей зиме 2022/23 года. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Deutschlandfunk. Американские СМИ оценили антироссийские санкции Запада "на троечку"

Министр подчеркнул, что это означает, что если к следующей зиме они не получат больше газа, а поставки из России будут прерваны или сорваны, у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома и поддержать всю промышленность", — сказал министр.

Он добавил, что газ "используется в основном в промышленности в начале логистической цепочки, а затем возникает или может возникнуть эффект домино".

Германия планирует диверсифицировать источники поставок энергоресурсов на фоне ситуации на Украине, чтобы избавить от так называемой энергетической зависимости от России, заявили ранее в правительстве ФРГ. Россия продолжает поставки угля, нефти и газа в ФРГ в настоящий момент.