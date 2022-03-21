МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Сжиженный природный газ (СПГ) не сможет заменить Европе российское сырье. Такую оценку возможностей стран ЕС дало турецкое издание Anadolu.

Издание пишет о том, что объем мировой торговли СПГ в 2021 году составил 380 миллионов тонн, около 80 из которых купила Европа. Сейчас инфраструктура стран ЕС способна принимать дополнительно 65-70 тонн СПГ, но импорт на уровне 145 миллионов тонн сможет заменить лишь половину российского трубопроводного газа. В Турции посоветовали Западу прислушаться к доводам России

Ежегодная потребность Европы в газе составляет приблизительно 340-350 миллиардов кубометров. В 2021 году ЕС импортировал из России в среднем 380 миллионов кубометров трубопроводного газа в сутки и около 140 миллиардов кубометров газа ежегодно. Чтобы заменить российский газ, Европе необходимо покупать около 275 миллиардов кубометров СПГ — это более половины мирового объема торговли этим ресурсом.

Согласно информации, проанализированной агентством Anadolu, СПГ в ближайшем будущем не сможет заменить Европе российский газ. Альтернативные энергоресурсы тоже в настоящий момент недостаточно развиты, чтобы полностью удовлетворить европейский спрос. Возобновляемые источники могут стать заменой российскому газу, если ветряные мощности Европы увеличатся на 370 гигаватт. При этом период с 2015 по 2020 год в Европе ежегодно строилось 14 гигаватт ветровых мощностей. Ядерная энергетика заменит российский газ лишь при условии установки дополнительных 115 гигаватт мощностей.