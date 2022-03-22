МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища Европы 19 и 20 марта превышала забор из них, следует из оперативных данных Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Макрон заявил о возможности ввести продуктовые чеки во Франции

Так, в субботу пополнения хранилищ превысили откачку из них на 0,07%, а в воскресенье — на 0,02%, в итоге уровень заполненности европейских подземных хранилищ вырос 20 марта до 25,66%, что составляет около 27,6 миллиарда кубометров.

При этом хранилища всё ещё опустошаются быстрее, чем пополняются, в Австрии (заполненность ПХГ там составляет 12,83%), Бельгии (15,05%), Болгарии (17,12%), Венгрии (19,33%), Румынии (19,97%) и Италии (31,69%).

Обратная ситуация в Португалии (76,51%), Польше (61,89%), Дании (38,45%), Латвии (30,52%), Германии (24,94%), Чехии (24,49%), Словакии (21,98%) и Франции (19,89%).

Европейские потребители в прошлом году — после холодной затяжной зимы — выбирали газ из своих хранилищ до середины апреля. И, по мнению аналитиков, низкий уровень заполненности подземных газовых хранилищ стал одним из факторов роста цен на газ в Европе.