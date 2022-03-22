КИШИНЕВ, 22 мар — ПРАЙМ. Закупочная цена газа для Молдавии в апреле может превысить сумму в 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Макрон заявил о возможности ввести продуктовые чеки во Франции

"Закупочная цена, по которой "Молдовагаз" будет покупать природный газ у "Газпрома" в апреле, может оказаться выше 1000 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" не будут торопиться с требованием повысить тариф", — заявил Чебан в интервью изданию Newsmaker.

По его словам, к этому привело несколько причин. Во-первых, в апреле изменится формула расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. Цены на нефть из-за событий на Украине выросли на 15-20%.

Во-вторых, ситуация на Украине повлияла и на газовый сектор, в начале марта цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Исторический ценовой рекорд на TTF — ключевом газовом хабе Европы — был установлен на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров на торгах 7 марта. С тех пор цены существенно снизились, но недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.