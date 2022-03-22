МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Газпром" семнадцатый год подряд обеспечивает прирост запасов газа выше объёмов добычи, в 2021 году прирост составил 523 миллиарда кубометров газа — 101,6% от объёма добычи, сообщила компания. "Газпром" сообщил о разработке климатической стратегии

"Газпром" семнадцатый год подряд обеспечивает прирост запасов газа выше объёмов добычи. В 2021 году прирост за счёт геологоразведки – 523 миллиарда кубометров газа или 101,6% от объёма добычи (514,8 миллиарда кубометров в прошлом году)",- говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что основной результат получен на ресурсной базе Ямальского центра газодобычи — "ключевого для развития отечественной газовой отрасли в XXI веке". Речь идёт о Ленинградском месторождении на приямальском шельфе Карского моря, а также о Тамбейском месторождении на суше полуострова Ямал, уточняется в сообщении.

"Компания продолжает строительство разведочных скважин на базовых месторождениях Ямальского центра – Бованенковском и Харасавэйском, а также на опорных месторождениях Якутского и Иркутского центров газодобычи – Чаяндинском и Ковыктинском. Кроме того, ведется геологическое изучение глубокозалегающих ачимовских и юрских отложений на традиционных месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона", — добавили в компании.