МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в среду, 23 марта, ожидается на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

Согласно текущим заявкам, прокачка газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" из России составит около 106,5 миллиона кубометров.

При этом мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными российской компанией. Согласно данным аукционов на площадке GSA Platform, "Газпромом" вновь не забронировал их на полные газовые сутки 23 марта. Также компания пока воздерживается от краткосрочного бронирования "Ямала — Европы" на определенное количество часов в течение дня.

Напомним, что по этой магистрали Россия поставляет газ в Германию через Белоруссию и Польшу. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" — балансирующий. С 15 марта труба работает в реверсе.

Транзит газа РФ через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней.