МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Запрет на запуск газопровода "Северный поток — 2" является абсурдом и показывает непонимание энергобалансов европейскими политиками, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он отметил, что цены на газ в ЕС, отказавшемуся от проекта в ущерб себе, достигали 4000 долларов за тысячу кубометров, что не является пределом, так как существуют риски незаполнения подземных хранилищ газа.

"При этом несмотря на все трудности, в ЕС, где также наблюдается рост цен и дефицит энергетических ресурсов, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода "Северный поток 2" в ущерб европейским потребителям. В результате за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ — в 5 раз", — заявил Новак.

На правительственном часе в нижней палате парламента на тему "Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации" вице-премьер добавил, что на нефтепродукты цены, например в Германии, выросли до 40%. "Цена на газ в отдельные моменты… достигала до 4000 долларов за тысячу кубометров. И это на самом деле не предел", — добавил он.

Политик отметил, что сейчас объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%. Год назад на этот день там было было 30,6%.

И если в 2021 году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои ПХГ в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ еще выше.

"Запрет на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" — это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов. Ранее я уже предупреждал о том, что европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. Еще раз хочу подчеркнуть, что к такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики и отсутствия стратегического планирования. Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации, не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов", — рассказал на заседании вице-премьер.