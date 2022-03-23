БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия представила законопроект, по которому газовые хранилища в Евросоюзе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года, говорится в ее сообщении. ЕС одобрил пакет поддержки аграриям на 500 миллионов евро

"Комиссия ускорила свою работу после Версальского саммита и представила сегодня законодательное предложение, требующее от государств-членов обеспечить заполнение своих подземных хранилищ газа не менее чем на 80% от их мощности к 1 ноября 2022 года", — говорится в релизе.

В последующие годы этот уровень должен вырасти до 90%, отмечается в нем.

Также ЕК предлагает ввести обязательную сертификацию операторов хранилищ газа в Евросоюзе, несертифицированным компаниям придется отказаться от прав собственности на эту инфраструктуру или контроля над ней, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Газохранилища являются критически важной инфраструктурой для обеспечения безопасности снабжения. Новая обязательная сертификация всех операторов систем хранения позволит избежать потенциальных рисков, вытекающих из внешнего влияния на критически важную инфраструктуру хранения. Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", — говорится в релизе.

ЕК предлагает, чтобы операторы были сертифицированы "с точки зрения безопасности снабжения, чтобы удовлетворить основным интересам безопасности на уровне государств-членов, на региональном уровне или на уровне ЕС", отмечается в другом ее релизе.

ОБЩИЕ ЗАКУПКИ ГАЗА

Еврокомиссия (ЕК) также готова создать специальную группу по общим закупкам газа на уровне Евросоюза, говорится в сообщении ЕК.

"Партнерство ЕС с третьими странами для коллективной закупки газа и водорода может повысить устойчивость и снизить цены. Комиссия готова создать целевую группу по общим закупкам газа на уровне ЕС", — говорится в нем.

Группа могла бы укрепить связи ЕС с иностранными поставщиками, чтобы "помочь обеспечить импорт по хорошим ценам в преддверии следующей зимы", отмечается в релизе.

"Совместная переговорная группа, возглавляемая комиссией, могла бы проводить переговоры с поставщиками газа, а также готовить почву для будущих партнерских отношений в области энергетики с ключевыми поставщиками, смотря за пределы СПГ и газа", — говорится в сообщении.