БЕРЛИН, 23 мар — ПРАЙМ. Мгновенный отказ Европы от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления на дебатах в бундестаге. Берлин заявил об отсутствии решений по эмбарго на российскую нефть

Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.

Отказ от импорта российского газа обсуждался и в Германии. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что такая мера возможна в рамках дальнейших шагов, однако на данный момент Берлин намерен продолжать закупки энергоносителей в России. Вместе с тем Германия будет работать над постепенным отказом от поставок РФ за счет диверсификации энергосистемы.

По словам Шольца, зависимость Германии от российских энергоресурсов (нефти, газа и угля) росла в последние десятилетия, и Берлин намерен покончить с этой зависимостью "настолько быстро, насколько это вообще возможно".

"Но делать это за один день означало бы отправить нашу страну и всю Европу в рецессию, тысячи рабочих мест окажутся в опасности, целые отрасли экономики оказались бы под угрозой", — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что антироссийские санкции тяжело сказываются на гражданах Евросоюза, но ЕС продолжит ужесточать меры в отношении Москвы, поскольку ограничения "не должны затрагивать европейские страны сильнее, чем российские власти". Политик отметил, что ограничения уже показали свой эффект: экономика РФ пошатнулась, биржи закрылись, рубль обрушился, международные компании покидают страну.

"Но это только начало. Многие тяжелые последствия проявят себя в следующие недели, и мы постоянно ужесточаем санкции", — заявил он.