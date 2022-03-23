МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе резко ускорили рост и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию среды на отметке чуть выше 1100 долларов, что стало ценовым минимумом торгов.

Затем в ходе торгов котировки стабильно росли, а в последние минуты ускорили темпы роста до 20,3% относительно расчетной цены вторника и достигли локального максимума в 1350,7 доллара за тысячу кубометров.

Президент России Владимир Путин в среду заявил на совещании с членами правительства, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу действующих контрактов в рубли.