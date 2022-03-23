Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают на 20%, до $1350 за тысячу кубометров
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе резко ускорили рост и достигали 1350 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию среды на отметке чуть выше 1100 долларов, что стало ценовым минимумом торгов.
Затем в ходе торгов котировки стабильно росли, а в последние минуты ускорили темпы роста до 20,3% относительно расчетной цены вторника и достигли локального максимума в 1350,7 доллара за тысячу кубометров.
Президент России Владимир Путин в среду заявил на совещании с членами правительства, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Президент поручил правительству дать директиву "Газпрому" по переводу действующих контрактов в рубли.
https://1prime.ru/gas/20220323/836471259.html
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