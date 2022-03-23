ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм утверждает, что президент страны Джо Байден не будет требовать от стран ЕС "невозможных вещей", относящихся к отказу от нефти и газа из России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Напомним, что Байден 24 марта должен посетить Брюссель для участия в чрезвычайном саммите стран-участников альянса НАТО. На 25 марта у него намечен вылет в Польшу, где 26 марта у него должна состояться встреча с президентом страны Анджеем Дудой. Как сообщало американское издание Politico, главной темой Байдена станет вопрос зависимости Евросоюза от российских нефти и газа.

"Президент не будет просить Европу сделать вещи, которые они просто не могут сделать. Мы понимаем, что каждая страна находится в разном положении, и они должны обеспечивать топливом свое население", — прокомментировала это Гренхолм.

В беседе с телеканалом она коснулась возможностей разрешения потенциального топливного кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. По мнению главы минэнерго США, важно увеличить глобальные поставки нефти, однако политик признала при этом, что они, "в конечном счете, представляют краткосрочное решение".

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает: страны ЕС работают над пятым пакетом санкций против России. Помимо этого рассматривается возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готов предпринять Кремль, ответил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих". Такое решение ударит по всем.