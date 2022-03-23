МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

"Такое решение означает фактически 100-процентную продажу валютной выручки от продажи газа в Европу, поскольку европейцы будут вынуждены приходить на валютный рынок и продавать там инвалюту за рубли для оплаты газовых контрактов", — считает Суверов.

Это больше действующих правил о продаже 80% выручки российскими экспортерами, и это уже поддерживает рубль: доллар впервые за три недели тестирует поддержку в 100 рублей, считает он. "Этот уровень в ближайшие дни будет целевым, а игроки будут ожидать ответа от ЕС по газу, а также – по нефтяному экспорту", — добавил Суверов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро — на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.