Эксперт Суверов: решение продавать газ за рубли равно 100% продаже экспортной выручки
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Решение РФ продавать газ за рубли эквивалентно 100-процентной продаже выручки от экспорта газа, это окажет поддержку курсу рубля, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
"Такое решение означает фактически 100-процентную продажу валютной выручки от продажи газа в Европу, поскольку европейцы будут вынуждены приходить на валютный рынок и продавать там инвалюту за рубли для оплаты газовых контрактов", — считает Суверов.
Это больше действующих правил о продаже 80% выручки российскими экспортерами, и это уже поддерживает рубль: доллар впервые за три недели тестирует поддержку в 100 рублей, считает он. "Этот уровень в ближайшие дни будет целевым, а игроки будут ожидать ответа от ЕС по газу, а также – по нефтяному экспорту", — добавил Суверов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск падал на 3,23 рубля до 100,32 рубля, курс евро — на 3,83 рубля до 110,67 рублей, следует из данных Московской биржи. В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 109,7 рубля.
https://1prime.ru/gas/20220323/836472595.html