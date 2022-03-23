МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" в ближайшее время, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубов

"Ключевым проектом сотрудничества двух стран в сфере энергетики является "Пакистанский поток". Российская сторона рассчитывает на подписание соглашения об оказании содействия проекту правительством Пакистана и акционерного соглашения в ближайшее время", — приводятся слова Шульгинова в сообщении Минэнерго.

Шульгинов обсудил сотрудничество в энергетике с послом Пакистана Шафкатом Али Ханом. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также договорились продолжить сотрудничество по линии Российско-Пакистанской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов. Как отмечало посольство Пакистана в Москве, планировалось, что страны подпишут уставные документы специальной компании по строительству газопровода "Пакистанский поток" до 31 января 2021 года.