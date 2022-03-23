МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после поручения о переводе оплаты за российский газ в рубли продолжают ускоренный рост, впервые с 11 марта подскочили выше 1500 долларов за тысячу кубометров и росли почти на 34%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Новак заявил о подрыве доверия к торговле нефтью в долларах

Президент Владимир Путин в среду заявил, что Россия переводит расчеты за поставки газа в недружественные страны в рубли. Центральный банк и правительство за неделю определят порядок совершения операций по приобретению рублей покупателями газа. При этом Россия продолжит поставки в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1100 долларов — пока это ценовой минимум торгов. Котировки с первых часов стабильно росли, а после заявления Путина резко ускорили темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1504,2 доллара, что на 33,9% выше расчетной цены вторника — 1123,1 доллара.

Стоимость резко подскочила после 15.30 мск. Если в первые часы торгов она колебалась в диапазоне 1100-1200 долларов за тысячу кубометров, то после заявления президента выросла почти на 300 долларов, ускорив темпы роста почти в пять раз — с 7% почти до 34%.