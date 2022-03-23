КИШИНЕВ, 23 мар — ПРАЙМ. "Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно, сообщил глава компании Вадим Чебан. Матвиенко: оплата газа за рубли укрепит финансовую систему России

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Он отметил, что решение продавать газ за национальную валюту касается недружественных стран, а с другими государствами Россия вправе вести экономические отношения по прежним правилам.

"По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре", — сказал Чебан журналистам.

Он отметил, что это было прописано в договоре, который "Молдовагаз" и "Газпром" подписали в октябре 2021 года. Чебан добавил, что компания и раньше расплачивалась в рублях, поэтому проблем возникнуть не должно.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну отметил, что в этом месяце Молдавия уже оплатила часть газа России рублями.

Ранее в Болгарии также сообщили, что решение России об оплате газа в рублях не угрожает действующему контракту.

"Апрельским поставкам ничего не угрожает… В Болгарии есть финансовый контрагент, который может выполнить эту операцию в рублях… Мы проверяем сценарии… Нет никакого риска для платежей по существующему контракту", — заявил глава болгарского министерства энергетики Александр Николов, слова которого приводит телеканал Nova.

Контракт с "Газпромом" на поставку газа в Болгарию истекает в 2022 году. В среду Ассоциация работодателей Болгарии (АОБР) обратилась к правительству с призывом продлить это соглашение.