МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Проект "Сахалин-2" еще долго будет находиться вне антироссийских санкций, которые ввел Токио, поскольку он слишком важен для японской экономики. Об этом рассказала РИА Новости доцент факультета глобальных процессов МГУ, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Яна Мищенко. Япония исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования

Напомним, что ранее Япония ввела санкции против юридических и физических лиц, а также на экспорт высокотехнологичной продукции и навигационного оборудования. В качестве ответной меры на недружественные шаги Токио Москва отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору и прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова. Она также заявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Эксперт подчеркнула, что "Сахалин-2" на данный момент превратился в настоящую головную боль Токио.

"Он разрывается тут между дилеммой: идти в ногу с западными санкциями против России или поддерживать свою энергетическую безопасность. Второе еще долго будет перевешивать первое. Дело в том, что несмотря на политику диверсификации источников энергии, Японии невозможно в одночасье отказаться от этого проекта", — добавила она.

По словам Мищенко, "Сахалин-2" столь нужен Японии, поскольку "по трубам этого газопровода (с месторождений на завод СПГ — ред.) она получает 60% сниженного газа, столь необходимого для нее". "Вот почему в отличие от Shell японские компании Mitsui и Mitsubishi, участвующие в проекте, не торопятся выходить из него", — отметила эксперт.

Что касается введенных Токио санкций и ответных мер, предпринятых Москвой, то они, заметила Мищенко, "обоюдоболезненные".

"Япония, в частности, ввела запрет на экспорт 270 полупроводников, других высокотехнологичных товаров, заморозила активы наших банков. Россия в ответ объявила о прекращении диалога по мирному договору, о запрете на безвизовый въезд японцев на южные Курилы", — сказала она. Американские СМИ оценили антироссийские санкции Запада "на троечку"

Мищенко добавила, что российско-японские отношения реально откатились назад, однако выразила надежду, что эти сложности лишь временные.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.