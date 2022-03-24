МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак в интервью "России 1".

"Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубов — почти 60% экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", — объяснил он.

Новак также добавил, что "в этой жизни все может быть", но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей — это "какой-то апокалиптический сценарий".