Россия приостановит прокачку газа по "Силе Сибири"
"Газпром" приостановит прокачку газа по "Силе Сибири" в связи с профилактическими работами
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром".
"С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена", — говорится в официальном Telegram-канале компании.
Отмечается, что по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
https://1prime.ru/gas/20220324/836479793.html
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