МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Плановые профилактические работы пройдут с 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири", и в это время он не будет прокачивать газ, сообщил "Газпром". Европейская логика. Страх перед Россией лишает ЕС запасов газа

"С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена", — говорится в официальном Telegram-канале компании.

Отмечается, что по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.