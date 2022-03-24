МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение России продавать газ в недружественные страны за рубли. В Японии заявили, что не понимают целей оплаты российского газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа перевод расчетов в рубли как нарушение контракта. По словам представителя Кремля, импортеры смогут формулировать свою позицию по вопросу перевода расчетов в российскую валюту после того, как РФ осуществит необходимые контакты и разъяснит новые условия закупок.

"Давайте дождемся этого момента", — призвал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва примет во внимание озабоченности Сербии, для которой перевод расчетов в рубли, по словам президента страны Александра Вучича, создаст "много-много новых проблем". "Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", — сказал Песков.

В то же время Болгарии придется платить в рублях "хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", поскольку она выступила с недружественными и враждебными шагами по отношению к России, заявил Песков.