Песков заявил, что Россия учтет озабоченности с Сербии из-за перевода расчетов за газ в рубли
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение России продавать газ в недружественные страны за рубли.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства. По словам Пескова, российский лидер поручил отработать соответствующий механизм в течение недели.
Песков ответил на вопрос журналистов о том, не расценят ли покупатели газа перевод расчетов в рубли как нарушение контракта. По словам представителя Кремля, импортеры смогут формулировать свою позицию по вопросу перевода расчетов в российскую валюту после того, как РФ осуществит необходимые контакты и разъяснит новые условия закупок.
"Давайте дождемся этого момента", — призвал он.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва примет во внимание озабоченности Сербии, для которой перевод расчетов в рубли, по словам президента страны Александра Вучича, создаст "много-много новых проблем". "Естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", — сказал Песков.
В то же время Болгарии придется платить в рублях "хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится", поскольку она выступила с недружественными и враждебными шагами по отношению к России, заявил Песков.
https://1prime.ru/gas/20220324/836480872.html