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2022
https://1prime.ru/gas/20220324/836481661.html
Польская PGNIG не видит возможности платить за российских газ в рублях
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Глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях. Президент РФ Владимир Путин 23 марта... ПРАЙМ, 24.03.2022
энергетика, новости, газ, pgnig, рубль, поставки газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.
"Особо такой возможности нет", — сказал Маевский в ходе пресс-конференции. По его словам, ямальский контракт предусматривает способ регулирования цены. Документа Маевский не стал разглашать.