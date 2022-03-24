ВАРШАВА, 24 мар — ПРАЙМ. Глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.

"Особо такой возможности нет", — сказал Маевский в ходе пресс-конференции. По его словам, ямальский контракт предусматривает способ регулирования цены. Документа Маевский не стал разглашать.