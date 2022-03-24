БЕЛГРАД, 24 мар — ПРАЙМ. Глава сербской госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил, что Белграду требуются новый договор на поставки природного газа из России на 10 лет и разъяснение условий компании "Газпром" по оплате топлива в рублях. Кремль объяснил, кому Россия позволит платить за газ в долларах

Напомним, что накануне, 23 марта, президент РФ Владимир Путин поручил кабмину дать директиву "Газпрому" по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. Сербский президент Александр Вучич в свою очередь заявлял, что это решение об оплате поставок газа в рублях создает Сербии много новых проблем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что озабоченности Сербии будут приоритетны для России, сербский лидер поблагодарил Кремль за понимание.

"Рубль до сих пор не был валютой, в которой осуществлялись трансакции в Европе и Сербии. Мы ранее перешли на евро с доллара и прописали это в приложении договора с "Газпромом". Факт в том, что мы не в списке недружественных РФ государств. Необходимо подождать, что именно предложит "Газпром", — прокомментировал директор сербской компании.

Он отметил, что среди возможных вариантов может быть открытие целевых счетов в российских банках иностранными партнерами и оплата поставок газа с этих счетов рублями. Польская PGNIG оценила возможность расчета за газ в рублях

Гендиректор "Србиягаза" отметил также, что Германия, Венгрия, Сербия и Болгария уже высказались, что "невозможно решить газовое уравнение без российского газа".

"Что касается продолжения договора с Россией мы, "Србиягаз" и "Газпром", должны подписать договор на 10 лет на поставки газа в Сербию. Посмотрим, как будут выглядеть элементы договора в части гибкости и объемов. В Сербии резко неравномерное потребление — зимой в четыре раза больше, чем летом, и это ведет к вопросу банковских гарантий, какие банки будут их давать", — отметил Баятович в беседе с РИА Новости.

представитель сербской компании уточнил: в диалоге с "Газпромом" уже рассматриваются некоторые возможности в формате телефонных звонков, видеоконференций и по электронной почте. Встреч высшего руководства по этому вопросу пака не было, ожидается, что переговоры значительно ускорятся после президентских и парламентских выборов в Сербии (они намечены на 3 апреля).

"Позиция "Газпрома" и России всегда заключалась в том, что они не оставят Сербию без газа. Европа все время пытается выработать какие-то совместные меры, видим, как трудно достигаются договоренности, тяжело рассчитывать, когда нет достаточного количества газа для Европы. Просто европейские бюрократы заигрались, а мы не можем на них надеяться — мы не члены ЕС. Поэтому наш выбор ясен", — особо отметил Баятович.

Напомним также, что Сербия получает российский газ по договору с "Газпромом" от ноября 2021 года до 31 мая. Цена по контракту составляет $270 за тысячу кубометров. Объем — 6 миллионов кубометров в сутки.