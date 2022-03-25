МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. После решения президента России продавать недружественным государствам газ только за рубли цены на этот вид топлива в Британии выросли на 18%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Express.

В комментариях под публикацией читатели выразили опасения по поводу усугубления энергетического кризиса в Соединенном Королевстве, однако решение Владимира Путина назвали верным для российских интересов.

"Уверен, завтра с утра Франция и Германия начнут колотить в двери Сбербанка и ВТБ, требуя снять со счетов достаточно рублей для расчетов за газ!" — написал пользователь Chris Cringle.

"Берлин это обсудит с другими странам ЕС. Когда-нибудь, в следующем году", — сказал Floaty mcboaty.

EnglishNigel сразу же призвал готовиться к холодной зиме.

JonO обратил внимание, что цены на газ в Британии выросли на 18%, хотя доля российского топлива в стране всего около 4%. "Кто-то держит британский народ за дураков", — написал он.

AlternativeforBritain подчеркнул, что в условиях кризиса энергетические компании будут наживаться на людях, а правительство будет бездействовать.

"Русским не нужны доллары, фунты и евро", — написал Mud Guru.

По его словам, решение Путина мощнее любых других российских контрсанкций.

"Враждебные страны" должны будут покупать, платить, передавать России рубли, если захотят получить газ. Это финансовая атомная бомба!" — заключил он.